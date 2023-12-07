وزير الاتصالات الفلسطيني يثمن موقف مصر والدول العربية ضد عملية التهجير القسري

ثمن الدكتور اسحاق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، وقوف مصر والدول العربية ضد التهجير القسري للفلسطينيين وحال دون نزوح الأهالي إلى خارج قطاع غزة.

وقال سدر، في اتصال هاتفي مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم - إن "الاحتلال الاسرائيلي يعمل على بث الذعر بين أهالي قطاع غزة من خلال الرسائل المختلفة التي يرسلها للمواطنين عبر الإنترنت بإخلاء منازلهم أثناء القصف، موضحًا أن هدف إسرائيل هو تهجير سكان غزة.

ارتكاب مزيد من الجرائم في شمال قطاع غزة

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن إسرائيل تمعن في الانتقام من سكان قطاع غزة بشكل غير مسبوق، مؤكدا على أن السكان سيبقون صامدين على أراضيهم ولن يمررون المخطط الإسرائيلي الغاشم.

وأوضح سدر أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل انقطاع الاتصالات في ارتكاب مزيد من الجرائم في شمال قطاع غزة.