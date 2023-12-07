رفع 4700 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة، وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة، وأحياء شرق وغرب المدينة ورئيس مركز ومدينة طلخا.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 3200طن قمامه بلديه و 300 طن أتربة و1200 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية، وبمدينة طلخا، وذلك بمشاركة 18 وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر واجا والمنصورة، والسنلاوين، وبني عبيد وتمي الأمديد، ومحلة الدمنه وشربين، وبلقاس ودكرنس ومنيه النصر، وميت سلسيل والكردي، وحي شرق وحي غرب المنصورة بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه أوضح ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة استمرت في مباشرة أعمالها باشراف ومتابعة صام حجاج مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة، مضيفًا أنه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا؛ لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق، موضحًا أن العمل بالحملة استمر بمشاركة عدد 195معده نظافه ما بين سيارات قلاب حموله 1و5 و10 و20 و 25 طن وسيارات كباس حموله 16 متر مكعب وسياره 6 متر وسيارات مياه ولودار وزواحف وعدد من المكنسيات وذلك باشراف نواب رؤساء المراكز المشار اليها..

وقال رئيس جهاز النظافة، إن أعمال الحملة تضمنت تشغيل المكنسيات بالشوارع والميادين التي شملتها اعمال الحملة بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا حيث تم رفع كفاءه النظافه العامه بنطاق حي غرب المنصوره بعدد من الشوارع شملت الجيش وعبد السلام عارف و كوبري المرور و منطقه مبارك وابو الليل ومنطقه سندوب وتم غسيل كورنيش سندوب وارصفه شارع المشايه وعبد السلام عارف و دوران المجزر، كما تم رفع القمامه من منطقه المجزر وشارع العبور وأحمد ماهر والترعه وساميه الجمل وتقسيم خطاب و كنس الأتربة بارصفه دوران المجزر وشارع كليه اداب وشملت الأعمال ايضا شارع العباسي و بورسعيد والجلاء وشارع عزام وسوق ستوته والجمهوريه والمشايه وجيهان و حي الجامعه و الثانويه والصدر والنخلة، كما تم تقليم الأشجار والحشائش بالحدائق المفتوحه بشارع الجيش و حديقه شجره الدر وشارع الثانويه، كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بنطاق حي شرق المنصوره بعدد من الشوارع شملت الجيش والجمهورية وقناه السويس وطريق ترعه المنصوريه و سعد زغلول والدراسات و عبده معروف و فخر الدين خالد ومساكن الشناوى و سعد الشربيني و عزبه الهاويس ونهضه مصر و الطريق السريع ورشاح جديله وتم غسيل ارصفه شارع الجيش وقناه السويس وتقليم أشجار حديقه مبني التحكم والسيطرة و الحدائق المفتوحه بنطاق الحي، كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بنطاق مركز المنصورهحيث تم رفع المخلفات الصلبه أسفل كوبري الجامعه و بجوار سور الجامعه و مدخل مدينه المنصوره علي الطريق السريع وتم رفع الأتربة بجوار كورنيش المنصورة آسفل كوبري سندوب ورفع كفاءه النظافه بشارع توشكي و ابن زيد احمد الحسيني والزعفران، كما تم رفع كفاءه النظافة العامة بمدينة طلخا بمنطقة طريق بلقاس وطريق البحر الاعظم و شارع رشاد وتقسيم المعلمين وتقسيم بهاء وحول مدرسه الزراعه بالاضافه الي رفع مخلفات ناتج تطهير علي جانبي مصرف الكوكاكولا.

وفي ذات السياق استمرت جهود وانشطة رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتابع محافظ الدقهلية، جهود مراكز ومدن جمصه والمطرية ونبروه ودكرنس.

في جمصه باشراف ومتابعة احمد حمدي رئيس المدينة وفي المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر بشير رئيس المركز والمدينة وفي نبروة، بإشراف ومتابعة اللواء انور مدحت رئيس المركز والمدينة وفي دكرنس باشراف، ومتابعة الدكتوره أمال بركات رئيس المركز والمدينة.

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق المحافظة.