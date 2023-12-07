إصابة طالب بكسر بعظام الجمجمة أثناء المزاح مع زميله بالعسيرات

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طالب في السابعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة قذفه زميله بحجر في رأسه دون قصد أثناء وصلة مزاح بينهما وجرى حجزه بقسم العناية المركزة وضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "إسلام . ا . ع . ع" 17 سنة طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً " إشتباه كسر بعظام الجمجمة .





وبسؤال والده "الضبع . ع . ع . ا" 39 سنة سائق ومقيم بذات الناحية إتهم "عمر . ع . ر . ا" 17 سنة طالب ومقيم بذات الناحية بإحداث إصابة نجله المذكور بإلقاء حجر عليه أثناء المزاح فيما بينهما دون قصد منه .

تم ضبط المتهم وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم دون قصد منه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .