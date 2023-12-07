محافظ الأقصر يشهد ختام فعاليات "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ، بمكتبة مصر العامة بالأقصر، ويستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، وقد أطلق البرنامج تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.

وقام محافظ الأقصر بتكريم المشاركات في البرنامج التدريبي وتسليمهن شهادات اجتياز البرنامج، وذلك بحضور كلا من الدكتور أحمد البرعي مدير عام هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ومحمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة، والدكتور محمود القللي، والدكتورة منار مصطفى ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويُعد برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" أحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في كافة المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.