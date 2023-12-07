دائي : رفضت تدريب المنتخب الإيراني ومدين للدوري الألماني

تحدث النجم الإيراني الدولي السابق علي دائي، عن تواجده بالدوري الألماني"بوندسليجا" وكيف كان له الدور الكبير في لمعانته ونجوميته.

واعترف دائي، بأنه مدين لكل ماحققه خلال مسيرته الكروية لألمانيا، مبديًا ندمه على عدم البقاء في الدوري الألماني وإنهاء مشواره الكروي بالملاعب الألمانية، لأسباب كان بعضها يتعلق بالجوانب المالية.

ولعب دائي لأندية أرمينيا بيليفيلد وبايرن ميونيخ وهيرتا برلين بألمانيا ما بين عامي 1997 و2002.

ويُعد دائي اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات دولية بتاريخ المنتخب الإيراني، بعدما خاض 149 لقاء معه، علما بأنه يحتل المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في العالم، بتسجيله 109 أهداف،و يسبقه النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 128 هدفا حتى الآن في مسيرته مع منتخب بلاده.

وتوج دائي بلقب الدوري الإيراني مع فريق سايبا عام 2007، حينما كان لاعبًا ومدربًا بالفريق، لكنه قال إنه لم يعد مهتما بالعمل في كرة القدم في بلاده.

وقال دائي ،لقد سئمت من كرة القدم في إيران، فكرة القدم ليست كل شيء، ولهذا السبب رفضت عرضًا مربحًا لتدريب منتخب إيران العام الماضي، قبل كأس العالم الأخيرة في قطر وبعده.