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الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تموين دمياط تحرر 1699محضراخلال شهر

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط  عن تحرير ١٦٩٩ محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر نوفمبر الماضي

حيث تم تحرير  ١٨٦ محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع 

 فقد تم تحرير ١٥١٣ محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته ،فقد قامت المديرية بسحب ١٨ عينة غذائية و١٥ عينة غير غذائية و ٣٨ عينة من الدقيق والنخالة والقمح للتأكد من مطابقتهم للمواصفات 

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات علي الأسواق والمحلات العامة والمنشأت التموينيّة 

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