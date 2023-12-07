كولر يرفض رحيل موديست عن الأهلي في يناير

يستعد مسؤولو النادي الأهلي للإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد محمد هاني ظهير أيمن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر برنامج "كورة كل يوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الأهلي سيعلن عن تمديد عقد محمد هاني، خلال الساعات القليلة القادمة بعد إنهاء كافة التفاصيل مع اللاعب .

وأضاف:"أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي خلال جلسته مع الخطيب وخالد بيبو مدير الكرة بالنادي، أكد تمسكه بالفرنسي أنتوني موديست، لنهاية الموسم الجاري".

وتابع: " كولر يرى أن أنتوني موديست لديه المزيد من القدرات التي من الممكن أن يقدمها مع الفريق، لذلك تمسك كولر بقدرات اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي".