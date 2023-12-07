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الخميس 07 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يرفض رحيل موديست عن الأهلي في يناير

موديست لاعب الأهلي
موديست لاعب الأهلي

يستعد مسؤولو النادي الأهلي للإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد محمد هاني ظهير أيمن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

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وأكد الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر برنامج "كورة كل يوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الأهلي سيعلن عن تمديد عقد محمد هاني، خلال الساعات القليلة القادمة بعد إنهاء كافة التفاصيل مع اللاعب .

وأضاف:"أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي خلال جلسته مع الخطيب وخالد بيبو مدير الكرة بالنادي، أكد تمسكه بالفرنسي أنتوني موديست، لنهاية الموسم الجاري".

وتابع: " كولر يرى أن أنتوني موديست لديه المزيد من القدرات التي من الممكن أن يقدمها مع الفريق، لذلك تمسك كولر بقدرات اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي".

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