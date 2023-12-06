ميدو: موديست أفضل للأهلي من صلاح محسن في كأس العالم للأندية

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أن أنتوني موديست يستحق التواجد في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية على حساب صلاح محسن.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موديست كان مُصابًا، ومن الواضع أنه سيتم استبعاد صلاح محسن وأحمد عبد القادر".

وأضاف: "البعض لام على كولر استدعاء موديست بدلًا من صلاح.. ولكن رأيي هو لابد أن يكون موديست موجودًا في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية".

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "موديست مجهوده أقل، ولكن بخبراته يستطيع أن يكون محطة جيدة للفريق، في حال التقدم تبني عليه خطته، وكذلك في وقت التأخر".