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الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مؤمن الشرافي.. استشهاد والد ووالدة مراسل الجزيرة فى غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

مؤمن الشرافي، اسم اعلامي تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل مجددا بعد استشهاد أسرته في فلسطين خلال أداءه لمهام عمله في تغطية الحرب على غزة.

قناة الجزيرة أعلنت في نبأ عاجل لها، استشهاد والدي مراسلها مؤمن الشرافي وعدد من أشقائه، في القصف الذي وقع على مخيم جباليا.

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مؤمن الشرافي ليس أول مراسل يستشهد أهله في القصف على غزة، بل سبقه وائل الدحدوح ليكون بذلك ثاني مراسلي القناة تستشهد عائلته جراء الحرب في قطاع غزة منذ قرابة 3 أشهر.

 

الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته الضارية على غزة

 

نقابة الصحفيين الفلسطينية، أعلنت أنه تم قتل 75 صحفيًا وعاملًا فلسطينيًا بحقل الإعلام، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته الضارية على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت لمدة 7 أيام بينه وبين حركة المقاومة الإسلامية حماس، في الوقت الذي وصل به عدد الشهداء الفلسطنيين إلى أكثر من 15 ألف.

وفي السياق ذاته ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة، فجر الأربعاء، باستهداف بلوك رقم 2 في مدينة جباليا، ما أدى لاستشهاد 100 مواطن فلسطيني من المدنيين، موضحا استهداف مدرسة تؤوي عدد من النازحين شمال غزة.

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