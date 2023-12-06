فلسطين تُطالب بتدخل دولي وأمريكي لمنع مسيرة لليمين الإسرائيلي لفرض "السيطرة اليهودية" على القدس

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف مسيرة يمينية مُتطرفة يعتزم مُستوطنون مُتطرفون القيام بها للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك غدًا الخميس، تحت شعار فرض السيطرة اليهودية على القدس والأقصى.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - إن هذه المسيرة هي الأكثر استفزازًا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ساحة الصراع.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه المسيرة وتداعياتها على الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة، وتؤكد أنها اعتداء صارخ على الشعب الفلسطيني وعلى الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات في القدس المحتلة، كما أنها انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين.