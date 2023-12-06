ادارة طامية التعليمية بالفيوم استعدت للنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

عقدت ادارة تعليم مركز طاميه بالفيوم إجتماع طارئ برئاسة الدكتور محمود هيبة مع مديري المدارس و المنسقين والمعلمين الجدد والطلاب ، استعدادا للانتخابات الرئاسية. ولك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

خلال الاجتماع تحدث" هيبه" مع الطلاب بحوار مفتوح عن أهمية المشاركة بالانتخابات وحث الطلاب علي الحشد ونشر الوعي لدي أولياء الأمور وحرص علي الاستماع للجميع تساؤلات الطلاب ورد عليها .

وخلال اجتماعه مع مديري المدارس و المنسقين تحدث مدير الإدارة عن أهمية مشاركة المعلمين والتواجد منذ الساعات الأولي تنظيميآ وانتخابيأ ودور مدير المدرسة و المنسقين وأكد علي ضرورة ظهور المعلمين بالمظهر المشرف بالعرس الانتخابي واجري أيضا حوار مع مديري المدارس ، وأكد هيبه علي التواصل الفوري والمباشر مع الإدارة حال وجود اي عائق مؤكدا علي وجود غرفة عمليات بالإدارة يوميا.

جاء ذلك بحضور مديري المراحل مروان عطوة مدير التعليم الاعدادي والثانوي والأستاذ سمير الجمال مدير المتابعة و عمار توفيق مدير التعليم الابتدائي و سيد عبد الفتاح رئيس قسم التعليم الفني، ومديري مدارس إدارة طامية التعليمية.

حملة طرق الابواب فى كلية الصيدلة

ومن جهه اخرى نظمت كلية الصيدلة فى جامعة الفيوم "حملة طرق الأبواب" لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت إشراف الدكتور محمد حمزاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد اسماعيل منسق الانشطة الطلابية بالكلية والدكتورة مروة كمال المشرف على أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة أمل غانم مدير وحدة متابعة الخريجين وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء.

صرح الدكتور محمد حمزاوى أن الحملة تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًّا وقوميًّا، والشباب عليهم دور هام في صياغة مستقبل الوطن يجب تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصة في هذا التوقيت، نظرًا لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة، مؤكدًا أهمية المشاركة بأعداد كبيرة في اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية للوطن.

وقال الدكتور أحمد إسماعيل إن الحملة استهدفت تفعيل دور الطلاب وترسيخ مفهوم المشاركة لديهم، وإعدادهم لتحمل المسئولية، وحثهم على ممارسة الأنشطة التي من خلالها يمكنهم التعبير عن آرائهم في تشكيل القرارات التي تؤثر على مستقبل الوطن.

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