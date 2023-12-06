عاجل
غوتيريش يدق ناقوس الخطر: انهيار النظام الإنساني في غزة
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة الأهلي يفوز على السويحلي الليبي ودياً

فريق طائرة الأهلي
فريق طائرة الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا على السويحلي الليبي، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

txt

مران الأهلي.. كولر يجري تقسيمة قوية إستعداداً لشباب بلوزداد

وحقق الفريق الفوز بنتيجة 3-0، وحصد «رجال طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-23، ثم تفوق الفريق في الشوط الثاني بنتيجة 25-22، قبل أن يحسم الفريق الشوط الثالث بنتيجة 25-22.

وحرص الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني للفريق، على إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين في المباراة، بجانب منح بضع دقائق للاعبين الشباب.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» فريق بتروجت يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

الجريدة الورقية