طائرة الأهلي يفوز على السويحلي الليبي ودياً

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا على السويحلي الليبي، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وحقق الفريق الفوز بنتيجة 3-0، وحصد «رجال طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-23، ثم تفوق الفريق في الشوط الثاني بنتيجة 25-22، قبل أن يحسم الفريق الشوط الثالث بنتيجة 25-22.

وحرص الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني للفريق، على إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين في المباراة، بجانب منح بضع دقائق للاعبين الشباب.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» فريق بتروجت يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.