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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عبد المنعم يشارك في تدريبات الأهلي إستعداداً لمواجهة بلوزداد

محمد عبد المنعم مدافع
محمد عبد المنعم مدافع الأهلي

شارك محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كما أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

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