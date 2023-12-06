المستبعدين من قائمة الأهلي لـ كأس العالم للأندية 2023

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ فريق الأهلي عن القائمة النهائية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، 2023 والتي ستقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت القائمة استبعاد 6 لاعبين وهم :

" صلاح محسن - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - كريم وليد - محمود متولي - رضا سليم ".

بينما جاءت القائمة الرسمية لمونديال الأندية كالأتي:

ومن المنتظر أن يستهل فريق الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر، وذلك بمواجهة الفائز من لقاء الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي بالمباراة الافتتاحية يوم 12.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى كأس العالم للأندية بعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.