انزل شارك.. صوتك يرسم مستقبل مصر

انطلاق الانتخابات «الأحد» القادم

الانتخابات الرئاسية القادمة حدث سياسى كبير واستحقاق دستورى مهم، فى ظل المنافسة بين 4 شخصيات سياسية وحزبية متنوعة هذا العام. وتعد المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى واجباً وطنياً على كل مصرى سواء فى الداخل أو الخارج، لأن هذه الانتخابات ستحدد مصير ومستقبل البلاد خلال السنوات الست القادمة، والتى تعد مرحلة فاصلة ودقيقة فى تاريخ هذا الوطن، نظرًا لما تشهده المنطقة المحيطة بنا من توترات جيوسياسية وعسكرية فى كل دول الجوار تقريباً.

إن المشاركة فى هذه الانتخابات أمر فى غاية الأهمية لكل مواطن مصرى، ولذلك نقدم فى «الوفد» هذا الملف كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية بداية من كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الخاصة بك مروراً بالجدول الزمنى للانتخابات وحتى التسهيلات المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل زيادة أعداد المشاركين فيها.

تصويت الوافدين.. لم يعد مشكلة

يتساءل الكثير من المواطنين المغتربين والوافدين من محافظاتهم الأصلية للعمل فى محافظات أخرى عن مصيرهم فى التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وهل سيتاح لهم التصويت فيها بسهولة أم لا؟.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من الوسائل للتسهيل على المواطنين، فهناك أكثر من طريقة لتصويت الوافدين عن طريق كشوف مستقلة باللجان أو لجان للوافدين بكل محافظة.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التى سيُدلى فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكترونى الرسمى www.elections.eg بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثر الانتهاء من تحقيق كافة شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية بشأن تغيير المركز الانتخابى وإزالة أسبابها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاستجابة إلى الطلبات المقدمة إليها من المواطنين الراغبين فى تعديل أماكن مراكز الاقتراع المحددة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل نطاق الموطن الانتخابى، إلى جانب حل ما يزيد عن 5 آلاف شكوى بعد التحقيق فيها بالكامل، وذلك فى إطار حرصها على التيسير على الناخبين خلال العملية الانتخابية.

وتتضمن قاعدة البيانات المُحدّثة، الاستجابة لجميع طلبات المواطنين المقدمة إلى الهيئة، خلال الإطار الزمنى المحدد لإجراء تعديلات فى أماكن مراكز الاقتراع المحددة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، والذى يدخل فى نطاق الموطن الانتخابى.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكترونى بداية من 7 نوفمبر، استعلام المواطن عن مقره الانتخابى وأحقيته فى الإدلاء بصوته فى العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومى، وأجازت له حتى موعد غايته 15 نوفمبر تغيير مركز الاقتراع الذى سيدلى فيه بصوته، شريطة أن يكون المركز الجديد يقع فى نطاق موطنه الانتخابى.

وتقدم خلال المدة الزمنية المذكورة، قرابة المليون مواطن بإجراء عمليات الاستعلام على الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومى لكل منهم، لمعرفة المعلومات اللازمة بأسماء وعناوين ومقار المدارس التى تشمل مراكز الاقتراع فى عموم الجمهورية، كما تلقت الهيئة أيضاً خلال تلك المدة عدد 5152 شكوى من المواطنين.

وعكفت الهيئة الوطنية للانتخابات طيلة الفترة الماضية، على بحث جميع الشكاوى وتحقيقها، كل على حدة، وإزالة أسبابها، إلى جانب الاستجابة لطلبات المواطنين فى شأن مقار المراكز الانتخابية التى قاموا بتحديدها بناء على رغباتهم وفى ضوء القواعد والضوابط المُعلنة، وذلك حرصاً من الهيئة على التيسير على الناخبين وبما يسهل عليهم الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى وإعمال حقوقهم الدستورية.

المشاركة.. واجب وطنى

الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية لتعبر عن رأيك، وحق دستورى أصيل لكل المصريين، وواجب وطنى على الجميع من أجل الأمان والاستقرار والتداول السلمى للسلطة الذى أقره الدستور والقانون، والوقوف فى وجه الدعوات المسمومة بالمقاطعة للنيل من أم الدنيا.

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى إن الانتخابات الرئاسية ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، وستعكس أمام العالم صورة الشعب المصرى الذى يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها فى ظل ما يشهده الإقليم والعالم من أزمات وتحديات متصاعدة، تتطلب توحيد الجبهة الداخلية والعمل بكل جدية من أجل تخطيها دون أن تؤثر على أمن واستقرار هذا الوطن، مطالبا أعضاء مجلس النواب بأن يتحملوا دورهم الوطنى خلال الفترة المقبلة من خلال توعية المواطنين فى دوائرهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لكى نثبت للعالم أن المصريين لديهم حس وطنى ووعى وحرص على صناعة مستقبلهم بأيديهم.

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

وناشد محسب الشعب المصرى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجبًا وطنيًا بنص دستور مصر 2014، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى اختيار رئيس مصر القادم، مؤكدا أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية فى النظام السياسى المصرى.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كافة الضمانات التى تتيح حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، وهو ما يحقق قدرًا كبيرًا من النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية الهامة التى ستحدد مصير مصر لسنوات قادمة.

وأكد النائب أيمن محسب، أن أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما حرصت جميع الجهات المعنية بتأكيده خلال الأيام الأولى من بدء إجراءات الترشح، لافتًا إلى أن الزحام الذى شهدته مكاتب الشهر العقارى من جانب المواطنين لتحرير التوكيلات اللازمة لراغبى الترشح تعكس وعى المصريين وإدراكهم للحظة الراهنة ورغبتهم فى المشاركة بفاعلية.

من جانبه قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأن المشاركة فى التصويت فى أى استحقاق دستورى هو واجب وطنى وتعبير حقيقى من المواطنين المصريين فى الداخل والخارج عن أنهم قادرون على صناعة مستقبلهم بأيدى مصرية خالصة وخصوصا الانتخابات الرئاسية فهى استحقاق مهم للمصريين يتكرر كل ست سنوات طبقا للدستور المصرى والمشاركة فيه دعم للدولة المصرية ورسالة للخارج أننا نؤمن بأنفسنا وقدراتنا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الانتخابات الرئاسية الحالية يتنافس بها أربعة مرشحين ثلاثة منهم رؤساء أحزاب وهو أمر لم تشهده مصر من قبل ودليل على أننا نحقق تقدمًا دائمًا لبناء الديموقراطية المصرية بأيدٍ مصرية خالصة ولذلك سنجد أن كل من ينادى بالمقاطعة هو ليس له غرض انتخابى أو داعم لمرشح وإنما هو لديه نوايا مسمومة ويعلم جيدا أن عدم الإقبال على الانتخابات هو معناه أن الشعب غير متضامن مع وطنه أيا كان من ينتخب وهو إشارة للخارج أن الشعب غير مشارك فى بناء الوطن، ولذلك تزداد وتيرة الحث على المقاطعة بأشكال مختلفة وعلى رأسها الإشاعة بأن هناك مرشحًا يضمن الفوز فلا داعي للانتخابات وهى أيضا أحد أدواتهم للتقليل من أهمية المشاركة وإحباط عزيمة المواطنين لأن الحقيقة الراسخة هى أن المشاركة هى تعبير حقيقى عن الرأى ورسالة للرئيس الذى سيفوز بأن الشعب تنوع فى الرؤى وتبنى أفكار مختلفة وهى تمهيد وخطوة جديدة فى بناء الجمهورية الجديدة التى تكون قادرة على احتواء كل المصريين بكافة أفكارهم وتياراتهم الفكرية التى تختلف من أجل بناء الدولة المصرية وليس لها اى اغراض أخرى.

فى السياق أكد كريم إمام، أمين الشباب بحزب حماة الوطن على أهمية المشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، والتى تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطى والحرص على إتاحة المجال العام للمشاركة الشعبية فى صنع القرار.

وأضاف أن الجميع يترقب السباق الانتخابى لمنصب رئيس الجمهورية والذى انطلقت الدعايا الانتخابية له بشكل رسمى وان هذا الحدث يستلزم من الجميع متابعة المرشحين جيدًا والاطلاع على برامجهم الانتخابية والوعى بها، كونها عاملًا من عوامل الاختيار فى صناديق الاقتراع.

وأوضح أن المشاركة الإيجابية تعنى إرساء مبادئ الديمقراطية التى تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لقيادته الرشيدة خلال هذه الفترة الحرجة والتى تتطلب الإمعان فى الاختيار لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار أمين شباب حزب حماة الوطن إلى التأثير القوى الذى تخلفه المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية، والتى تؤكد على أن الديمقراطية تسير على نهج سليم بمشاركة شعبية واعية تبحث عن الصالح العام للبلاد، بعيدًا عن السلبية التى لا تقود مصير الشعوب إلا نحو الظلام.

وأشاد «إمام» جهود قوى المجتمع المدنى ومراكز الشباب والأحزاب التى أطلقت برامج ومبادرات توعوية للشباب وجميع فئات المجتمع فى أنحاء الجمهورية بأهمية المشاركة السياسية التى تصنع الديمقراطية الحقيقية وتحافظ على استقرار وأمن مستقبل هذا الوطن.

وأكد أمين شباب حزب حماة الوطن أن الوطن العربى يواجه تحديات صعبة، تقف لها مصر بالمرصاد باعتبارها الشقيقة الكبرى فى المنطقة بما يحفظ ويؤمن الأمن القومى العربى والمصرى، لافتا إلى أن حملة الرئيس السيسى تحملت مسؤوليتها المجتمعية تجاه الأشقاء فى غزة وجددت العهد فى حماية البلاد والتصدى لتوترات المنطقة بتوجيه دعم الحملة إلى مساندة الفلسطينيين فى محنتهم، والتأكيد على الموقف المصرى من القضية الفلسطينية.

كل ما تريد معرفته.. عن الانتخابات الرئاسية

1- كيف يتم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التى سيدلى الناخب فيها بصوته؟

انتهت الهيئة من توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، ولكن يمكن الاستعلام على اللجنة من خلال 5 وسائل سيتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى:

- من خلال الموقع الرسمى للهيئة «elections.eg».

- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك «neaegypt».

- البريد الإلكترونى «[email protected]».

- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.

2- ما هى الطريقة الصحيحة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية حتى لا يبطل الصوت؟

-لا بد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت.

- تقديم إثبات شخصيته (بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر).

- يثبت رئيس اللجنة حضور الناخب فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

- يستلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

- يجرى التصويت على مرشح واحد من 4 مرشحين.

- لا بد من تجنب الكتابة على بطاقة الاقتراع أو اختيار أكثر من مرشح أو الكشط فى البطاقة حتى لا يتم إبطال الصوت.

- إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

3- ما هى خطوات تغيير اللجنة الانتخابية؟

تتيح الهيئة للمواطنين خدمة تغيير اللجنة الانتخابية؛ بشرط أن يكون ذلك التغيير داخل نطاق الموطن الانتخابى، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.

2- حدد أيقونة الطلبات.

3- اضغط على زر طلب تغيير المركز الانتخابى.

4- أدخل الرقم القومى.

5- اضغط ابدأ الطلب.

6- أدخل البيانات فى الخانات المحددة بدقة.

7- اختر ثلاث لجان انتخابية تراها الأقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى.

8- أدخل إرسال الطلب.

4- ما هى تسهيلات إجراءات تصويت ذوى الاحتياجات الخاصة فى الانتخابات؟

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتيسير إتاحة مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة المختلفة فى الاستحقاق الانتخابى، من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.

وكشف المسئولين عن وسائل وآليات مساعدة ذوى الإعاقات المختلفة فى المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية، بعضها يطبق للمرة الأولى.

ومن أبرز تلك الوسائل:

- إعداد وتصميم نموذج الاقتراع بطريقة «برايل» الخاصة بالكتابة للمكفوفين من أجل تيسير الاقتراع السرى لذوى الإعاقة البصرية.

- العمل على توفير خدمة «فيديو كول» المقدمة من المجلس لذوى الإعاقة السمعية لمعرفة اللجان الانتخابية، حيث سيتم توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال «ملصقات» تسهل للأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.

- توفير مقاطع فيديو وأفلام قصيرة توعوية لحث ذوى الاحتياجات الخاصة على المشاركة فى التصويت ومترجمة بلغة الإشارة.

- تأمين مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية أن احتاج الأمر ذلك.

- جعل المقار الانتخابية فى الأدوار الأرضية.

5- متى يتم التصويت فى الانتخابات داخل مصر؟

يتم التصويت للمصريين بالداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء «10، 11، 12 ديسمبر».

6- من هم المرشحون فى الانتخابات؟

- الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى.

-الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

- المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

- فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى.

7- متى تنتهى عملية فرز الأصوات؟

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

8- متى تتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان والبت فيها؟

تتلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

9- ما هو موعد إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات؟

تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة وتنشر فى الجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر 2023.

10- متى تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين فى جولة الإعادة؟

تستأنف أنشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة فى جولة الإعادة يوم 19 ديسمبر وتستمر بالنسبة للمصريين فى الخارج حتى يوم 4 يناير بينما تستمر للمصريين فى الداخل حتى يوم 7 يناير.

11- متى يتم تقديم الطعون على النتيجة النهائية للانتخابات.. وما الجهة المنوطة باستقبال الطعون؟

حددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

12- متى يبدأ الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج فى جولة الإعادة؟

تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة يوم 4 يناير.

13- متى تتم جولة الإعادة خارج مصر؟

تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير.

14- متى يبدأ الصمت الانتخابى للمصريين بالداخل فى جولة الإعادة؟

تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة يوم 7 يناير.

15- متى تتم جولة الإعادة داخل مصر؟

تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

16- متى ستعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية؟

تتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومى 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.