الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية على الطرق (شاهد)

أكدت د. منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا شهدنا صباح اليوم شبورة كثيفة وكانت ضبابية موجودة بشكل كبير وهي وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونشهدها لليوم الثالث على التوالي، مشددة على أن هذه الشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد الجوية تكشف درجات الحرارة

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشبورة المائية تتكون في ساعات الليل المتأخر أي في تمام الساعة الـ3 فجرًا، مشيرة إلى أن هذه الشبورة تستمر حتى الساعة الـ9 صباحًا وتكون كثيفة بشكل كبير، مؤكدة أنه كلما كان هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة سنشعر بأن الشبورة المائية تتلاشى في وقت متأخر من اليوم وقد تصل للساعة 11 صباحًا.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة استمرار تكون الشبورة المائية والتي قد تكون كثيفة ولا تصل للضباب ولكن تكون بكثافة أقل، موضحًا أن هذه الشبورة من الممكن أن تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق ولكن ليس بهذا الشكل الكثيف الذي شهدناه خلال الأيام الماضية.

هيئة الأرصاد الجوية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن بعض الأماكن انعدمت بها الرؤية الأفقية ووصل لـ100 متر في عدد من الأماكن، مؤكدة أنها تنصح كل قائدي المركبات لابد أن تكون القيادة بهدوء تام وحذر واتباع كافة تعليمات المرور وحال انعدام الرؤية لابد التوقف عن القيادة، وذلك حال تكون الشبورة بشكل ضبابي أكبر.

ونوهت بأننا مازلنا في فصل الخريف والذي يكون به التقلبات الجوية وحال وجود اشعة الشمس يشعر الجميع بالدفئ، مشددة على أنه من المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة أنه سيكون هناك مزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة والتي تصل على القاهرة يوم الجمعة 21 درجة مئوية، وفترات الليل ستكون به مزيد من الأنخفاض على المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والأماكن الصحراوية.

وحذرت قائدي المركبات على الطرق السريعة والتي تشهد تدني في مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب تكون الشبورة.