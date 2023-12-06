خاص لـ الوفد... 8 كيلو دهب ومليوني جنيه في منزل مستشار وزير التموين

صرح مصدر موثوق لـ "بوابة الوفد " أن الجهات الرقابية عثرت على 8 كيلو ذهب و 2 مليون جنيه مصرى فى منزل مستشار وزير التموين الذى تم إلقاء القبض عليه في مقر عمله بوزارة التموين أول أمس الإتنين، كما تم القبض على 8 متهمين آخرين وتضم القائمة أسماء المتهمين وهم كل من:-

١- أحمد ح ح م

٢- أحمد ع ا ا

٣- حسام ع ح س

٤- غريب س خ ا

٥- رجب م م غ

٦- أحمد م.ع

٧- عبد الله .م. ا. ا

٨- عبد الحميد. س ع. م.

٩- أشرف .ش

وكانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت أمس عن فساد مسئولين كبار بوزارة التموين يبلغ عددهم ٩ أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، بتهمة حجب السلع التموينية وعلى رأسها السكر والتلاعب فى الأسعار وحاليا جاري التحقيق مع المتهمين فى نيابة أمن الدولة العليا.



يذكر أن مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع يشغل هذا المنصب منذ عدة سنوات وقد قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بمد العمل له بعد بلوغه سن المعاش ليتولى منصب مستشار الوزير للتوزيع. وقد تم إلقاء القبض عليه أمس داخل مقر وزارة التموين.



ومن التهم التي ذكرها الإعلامي أحمد موسى الموجهة للمهتمين هي الحصول على رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.