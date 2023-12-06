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غوتيريش يدق ناقوس الخطر: انهيار النظام الإنساني في غزة خاص للوفد.. مسئول كبير يتورط بالتصرف في سكر وأرز التموين بقيمة 855 مليون جنيه
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خاص لـ الوفد... 8 كيلو دهب ومليوني جنيه في منزل مستشار وزير التموين

ذهب
ذهب

صرح مصدر موثوق لـ "بوابة الوفد " أن الجهات الرقابية  عثرت على  8 كيلو ذهب  و 2 مليون جنيه مصرى فى منزل مستشار وزير التموين الذى تم إلقاء القبض عليه في مقر عمله بوزارة التموين أول أمس الإتنين، كما تم القبض على 8 متهمين آخرين وتضم القائمة أسماء المتهمين وهم كل من:-

١- أحمد ح ح م
٢- أحمد ع ا ا 
٣- حسام ع ح س
٤- غريب س خ ا
٥- رجب م م غ

٦- أحمد م.ع

٧- عبد الله .م. ا. ا
٨- عبد الحميد. س ع. م.
٩- أشرف .ش

وكانت هيئة الرقابة الإدارية  كشفت أمس عن  فساد مسئولين كبار بوزارة التموين  يبلغ عددهم ٩ أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، بتهمة حجب السلع التموينية وعلى رأسها السكر  والتلاعب فى الأسعار وحاليا جاري التحقيق مع المتهمين فى  نيابة أمن الدولة العليا.


يذكر أن مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع يشغل هذا المنصب منذ عدة سنوات وقد قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بمد العمل له بعد بلوغه سن المعاش ليتولى منصب مستشار الوزير للتوزيع. وقد تم إلقاء القبض عليه أمس داخل مقر وزارة التموين.


ومن التهم التي ذكرها الإعلامي أحمد موسى الموجهة للمهتمين هي الحصول على رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.

الجريدة الورقية