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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي: العصبية والكبر من أبواب دخول الشيطان للعبد (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن للشيطان أبواب يدخل منها للإنسان، لافتًا إلى أن هذه الأبواب تتمثل فيما يفعله العبد من أعمال وسيئات، وعلى رأسها الكبر والعصبية، والرياء والفضول والشهرة. 

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "عشان الإنسان يغلق أبواب الشيطان عليه أن يتمسك بتقوى الله، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ)". 

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وأوضح: "لو انت إنسان تقي وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سيبعد عنك فورًا، لكن لو إنت عندك كبر وعصبية وتفعل المبيقات من شرب الخمر وغيرها مهما تستعيذ لن يبعد عنك الشيطان".

رفع الحياء علامة غضب من الله 

وفي سياق آخر، نوه إلى أن هناك علامات إذا توفرت فى العبد تعتبر دليل على الطاعة ورضا إلهي، منها الستر وصفة الحياء، مردفًا: "أول درس من قصة سيدنا آدم إن العبد يكون مستور وعنده حياء، وعلامة غضب ربنا على بعض الناس هى رفع الحياء".

وأوضح، أن قصة سيدنا آدم، بعدما أكل من الشجرة وكشفت سواءتهما، أخذ يستر نفسه، مستشهدًا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: "عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي ، فاصنع ما شئت رواه البخاري".

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