عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين بقصف مدفعي وجوي متواصل على قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي متواصل من قبل طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مُفترق الشعبية بمدينة غزة؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمر بناية سكنية في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أفراد عائلة الصحفي مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي منهم والده ووالدته وشقيقاه وزوجتيهما وأبنائهم، بينهم 7 أطفال، كما تسبب القصف الجوي على منزلين داخل حارة المجايدة وسط خان يونس جنوب القطاع، لسقوط عشرات الإصابات والمفقودين.

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا مكثفا على شمال غزة، وعلى منازل مجاورة لمدرسة "عوني الحرثاني الثانوية للبنات" التي تضم آلاف النازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات عنيفة قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، وعلى أراض زراعية جنوب قرية المصدر قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.