الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين بقصف مدفعي وجوي متواصل على قطاع غزة

قصف على قطاع غزة
قصف على قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي متواصل من قبل طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. 

txt

مُستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخوله

txt

واشنطن تطالب إسرائيل بمحاكمة المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

وقالت مصادر فلسطينية إن طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مُفترق الشعبية بمدينة غزة؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمر بناية سكنية في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أفراد عائلة الصحفي مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي منهم والده ووالدته وشقيقاه وزوجتيهما وأبنائهم، بينهم 7 أطفال، كما تسبب القصف الجوي على منزلين داخل حارة المجايدة وسط خان يونس جنوب القطاع، لسقوط عشرات الإصابات والمفقودين.

 

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا مكثفا على شمال غزة، وعلى منازل مجاورة لمدرسة "عوني الحرثاني الثانوية للبنات" التي تضم آلاف النازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 

 

كما نفذ طيران الاحتلال غارات عنيفة قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، وعلى أراض زراعية جنوب قرية المصدر قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

 

مواد متعلقة

يحيى الفخراني معلقا على مخطط تهجير الفلسطينيين: حدود مصر خط أحمر (فيديو)

أمريكا تطالب إسرائيل بمحاكمة المستوطنين المشاركين في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين

وزير الخارجية: مصر ترفض محاولات إرغام الفلسطينيين على ترك أرضهم

ولي العهد الأردني يشدد على رفض تهجير الفلسطينيين بكل أشكاله

الحكومة الأردنية: محاولة إسرائيل لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري حرب على الأردن (شاهد)

سقوط عشرات الشهداء من الفلسطينيين في مجزرة جديدة في جباليا

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: طالبت النائب العام للمحكمة الجنائية بالتحقيق بجرائم الاحتلال

الاحتلال يعاود إزهاق أرواح الفلسطينيين عقب الهدنة.. إعلان استشهاد 32 في غزة
الجريدة الورقية