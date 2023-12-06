جامعة أسيوط تحصد 30 ميدالية في اللقاء الرياضي للطلاب والطالبات ذوي الاعاقة

شاركت جامعة أسيوط في اللقاء الرياضي للطلاب والطالبات ذوي الاعاقة الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مدينة الإسكندرية.

شاركت 24 جامعة مصرية و550 طالب وطالبة في ألعاب مختلفة مثل تنس الطاولة والألعاب القوية ورفع الأثقال. وأسفرت المنافسات عن حصول جامعة أسيوط على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

وحصدت جامعة أسيوط 30 ميدالية متنوعة في الألعاب المختلفة لعبة تنس الطاولة 2 ذهب و3 فضية وفي لعبة رفع الأثقال 2 ذهب و4 فضية و2 برونزية ولعبة العاب القوي 8 ذهب و 3 فضية و 2 برونزية و لعبة كرة الجرس لأول مرة في تاريخ مشاركات كرة الجرس حصول علي المركز الثاني و٤ ميدالية الفضية.

وتم تنظيم اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط وأحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون التعليم والطلاب وقام بالإشراف على اللقاء الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وتم الإشراف المرافق أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية بجامعة أسيوط والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري بمركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط ومحمد شعيب وأحمد حسن وهبة عبد الحافظ إدارة اللياقة البدنية بجامعة أسيوط والدكتور محمود فاروق مدرب كرة الجرس بجامعة أسيوط.

يعتبر هذا الإنجاز الرياضي مهماً لجامعة أسيوط، حيث نجحت في تحقيق أعلى عدد من الميداليات مما جعلها تحتل المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية. تعكس هذه النتائج التفاني والجهود الكبيرة التي بذلتها الطلاب والطالبات في تحضيراتهم وتدريباتهم لهذا الحدث الرياضي المهم.

إن مشاركة جامعة أسيوط في هذا اللقاء الرياضي تعكس التزامها بتعزيز التنمية الشاملة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص للتفريغ البدني والترويح عن النفس. فهي تسعى جاهدة لدعم وتعزيز ثقافة التسامح والتضامن والشمولية في المجتمع الجامعي.

يتمتع طلاب وطالبات جامعة أسيوط بالدعم الكامل من قبل الإدارة الجامعية والهيئة التدريسية، حيث يتم توفير بيئة مناسبة ومرافق رياضية تلبي احتياجات الطلاب ذوي الاعاقة وتهيئ لهم فرصاً للمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.

من المهم أن نذكر أن هذا اللقاء الرياضي لطلاب وطالبات الجامعات المصرية ذوي الاعاقة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور الرياضة في حياة الشباب المصري، وتشجيع المشاركة الفعالة والمتساوية للشباب ذوي الاعاقة في المجتمع الرياضي. إن مثل هذه المناسبات تعزز الروح الرياضية والمنافسة الشريفة بين الطلاب وتعطيهم فرصة للتواصل وتبادل الخبرات مع طلاب الجامعات الأخرى.

جانب من اللاعبين

جانب من اللاعبين