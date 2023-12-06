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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم

الذهب
الذهب

استقرت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2902 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن:

 

أسعار الذهب في مصر

 

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية ، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2775 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى  3171 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2907 جنيهات. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2378 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1850 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1585 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1189 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22200 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2029 دولارًا للأوقية.

 

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سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

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الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات الوظائف الأميركية

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.15 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.75 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 224.35  ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 183.56  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.77 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.50  ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.25 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.46 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,272.69 ريال سعودي.

 

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