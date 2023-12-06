جاهزية 184 مقرًا انتخابيًا لاستقبال ما يقرب من مليون ناخب بالإسماعيلية

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إتمام جاهزية 184 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية لاستقبال الناخبين في انتخابات رئاسة الجمهورية والمقرر انطلاقها الأحد المقبل 10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر كما تم تجهيز نحو 10 لجان للوافدين.

وأكد مركز المعلومات أن إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات بمحافظة الإسماعيلية يصل لنحو 963 ألفا و273 ناخبا.

ويصل عدد اللجان الانتخابية بحي أول 7 لجان، وحي ثاني 28 لجنة، وحي ثالث 14 لجنة، ومركز الإسماعيلية 23 لجنة، أبوصوير 23 لجنة، القصاصين 13 لجنة، والتل الكبير 14 لجنة، والقنطرة شرق 9 لجان، القنطرة غرب 19 لجنة، وفايد 34 لجنة.



وأكد بشارة على توفير كل المستلزمات وإزالة المعوقات لتوفير الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وفي سياق متصل يقوم اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يوميا بجولات تفقدية لعدد من المقار الانتخابية داخل وخارج مدينة الإسماعيلية؛ وذلك للوقوف على جاهزية تلك المقرات وإزالة أي معوقات؛ لضمان سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر.

وبحضور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ومديري إدارتي شمال وجنوب التعليمية ورئيسي حي أول وثان، ورئيس جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة ومديري المدارس.

ويتم متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ودهان المقرات الانتخابية من الخارج والبلدورات وتجميل وتطوير محيط المدرسة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين حي ثان وجهاز التجميل والتطوير ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأكد "أنيس" ضرورة تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة.

هذا إلى جانب ضرورة إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة. وإعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية.

وتجري أعمال الفرز النهائية بالمحافظة داخل مقر المجلس المحلي بشارع محمد علي حي أول الإسماعيلية وذلك ضمن عدد من المقرات التي سيتم تجهيزها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.