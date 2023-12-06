الأسهم القيادية الصينية عند أدنى مستوى في 5 سنوات

تراجعت الأسهم القيادية في الصين إلى أدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات خلال، يوم الأربعاء، في حين واصلت عملة اليوان خسائرها، إذ تصارع الأسواق مع خفض وكالة موديز لتوقعات الائتمان في الصين في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي المتعثر.

الأسهم القيادية في الصين

وأصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، تحذيرا بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للصين عند A1، وهو خامس أعلى مستوى على مقياس تصنيفاتها، قائلة إن تكاليف إنقاذ الحكومات المحلية والشركات الحكومية والسيطرة على أزمة العقارات ستؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تابعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحركها في الصين بتغييرات في نظرتها المستقبلية لـ 18 شركة صينية إلى سلبية يوم الأربعاء.

افتتحت الأسهم الصينية على انخفاض مع وصول مؤشر CSI300 إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2019، قبل تعويض خسائره السابقة. وأغلق مرتفعًا بما يصل نسبته نحو 0.2%، مع انخفاض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%.

شهدت الأسواق الصينية وقتًا عصيبًا هذا العام، حيث أدى التعافي الاقتصادي الهش وأزمة العقارات المتفاقمة إلى زيادة التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات الصينية الأميركية التي طال أمدها بشأن التكنولوجيا والتجارة.

انخفض مؤشر الأسهم CSI300 بنسبة 12% حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع أن يسجل أحد أسوأ المؤشرات أداءً في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، انتعش مؤشر الأسهم هانغ سنغ وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.8%، مع قيادة أسهم التكنولوجيا للمكاسب.

وفي سوق العملات، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الأربعاء حتى مع استمرار البنوك الكبرى المملوكة للدولة في جهودها لتحقيق استقرار العملة.

مدد بنك الشعب الصيني، اتجاهه المستمر منذ أشهر لتحديد الإصلاح التوجيهي اليومي عند مستويات أقوى من توقعات السوق، والتي فسرها المتداولون والمحللون على نطاق واسع على أنها محاولة رسمية للحفاظ على استقرار العملة.

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع التعدين وارتفاع مؤشر داكس الألماني

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع ازدياد رهانات على أن رفع أسعار الفائدة العالمية بلغ ذروته، وتصدر قطاع التعدين المستفيد من ارتفاع أسعار المعادن المكاسب في حين سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا جديدا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في الأسهم الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع المؤشر داكس الألماني أيضا 0.1%.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية في الأسهم الأوروبية 1.3% مدعوما بارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع سهم مجموعة أوكادو البريطانية في الأسهم الأوروبية بنسبة 3.1% بعد أن رفع بنك جي.بي. مورغان توصيته لسهم المجموعة المتخصصة في مجال بيع البقالة عبر الانترنت والتكنولوجيا من "خفض الوزن النسبي" إلى "محايد".

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة ميرك الألمانية بنسبة 13.4% بعدما لم يحقق عقارها إيفوبروتينيب التجريبي لعلاج مرض التصلب المتعدد الهدف المطلوب في تجارب المرحلة الأخيرة.