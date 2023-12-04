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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم اليابانية : نيكاي يتراجع لأقل مستوى في 3 أسابيع

الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، إذ أضر ارتفاع الين بتوقعات أرباح المصدرين في حين قادت شركات صناعة السيارات الانخفاضات.

 

الأسهم اليابانية

 

وأنهى نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية التعاملات على انخفاض بما يصل نسبته نحو 0.6% ليصل الى مستوى  33231.27 نقطة بعد تراجعه في وقت سابق بما يصل إلى مستوى 1.22% ليصل إلى 33023.04 نقطة للمرة الأولى منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

 

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.83%، بحسب الاسواق العربية.

 

وكانت أسهم معدات النقل فى أسواق الأسهم اليابانية الأسوأ أداء بين 33 مجموعة صناعية مدرجة في بورصة طوكيو وتراجع بما يصل نسبته نحو 2.48%.

 

وجاء قطاع التعدين فى أسواق الأسهم اليابانية بعد ذلك بتراجع بما يصل الى نحو 2.39% إذ أثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط على أسهم شركات التنقيب.

 

وارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر عند مستوى سعر 146.235 للدولار اليوم الاثنين قبل أن يتراجع إلى مستوى نحو 146.65.

 

وقال كازو كاميتاني الخبير لدى شركة نومورا للأوراق المالية "هناك انطباع قوي بأن الأسهم تتأثر بالتحركات في أسواق العملات".

 

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً اليوم

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الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من خسائر شركات التعدين والطاقة

 

 أسواق الأسهم اليابانية :

 

 أسواق الأسهم اليابانية :

 

ومن بين 225 سهما مدرجا على نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية انخفض نحو 170 سهما مقابل ارتفاع نحو 54 واستقرار سهم واحد.

 

وكان سهم مازدا فى أسواق الأسهم اليابانية الأسوأ أداء فانخفض بما يصل نسبته نحو 3.93%. كما هبط سهم نيسان فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 3.27%، وخسر سهم تويوتا فى أسواق الأسهم اليابانية بواقع 2.31%.

 

لكن التراجع الأكبر كان من نصيب شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق، إذ انخفض سهمها 0.59%. ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.15%.

 

على الجانب الآخر، كانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداء على الإطلاق فى أسواق الأسهم اليابانية وارتفعت بنسبة 1.95%.

 

وكانت العقارات  فى أسواق الأسهم اليابانية هي القطاع الآخر الوحيد الذي حقق مكاسب ملحوظة، فزاد بما يصل الى نحو 0.45%.

 

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