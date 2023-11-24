الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل خسائر أسهم التعدين والتكنولوجيا

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-11-2023، بفعل الانخفاضات في أسهم شركات التعدين والتكنولوجيا، مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية وبدء هدنة مدتها أربعة أيام بين إسرائيل وحماس.

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة لكنه ما زال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات واحتمالات خفض أسعار الفائدة.

وتراجع قطاع التعدين 0.6 بالمئة متصدرا خسائر القطاعات فيما هبطت أسهم التكنولوجيا 0.4 بالمئة.

وبالنسبة للتطورات السياسية، يبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس صامد إلى حد ما مع عدم ورود تقارير خطيرة عن هجمات كبيرة على الرغم من تبادل الجانبين الاتهامات بخرق الهدنة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن الاقتصاد الألماني انكمش قليلا في الربع الثالث مما يؤكد التقدير الأولي بتراجع نموه 0.1 بالمئة. ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر داكس الألماني.

وقفز سهما فورفيا وكونتيننتال بأكثر من ثلاثة بالمئة ليتصدرا المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفع باركليز تصنيف الشركتين المصنعتين لقطع غيار السيارات إلى "الوزن الزائد".