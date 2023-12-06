إصابات مفصل الركبة في ورشة عمل بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط

نظمت ورشة عمل حول إصابات مفصل الركبة في وحدة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة بقسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة بجامعة أسيوط. تأتي هذه الورشة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أسامة فاروق، مدير مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، وتم تنظيمها تحت إشراف الدكتور حاتم جلال زكي رئيس وحدة المناظير في المستشفى.

حضر الورشة الدكتور ماهر العسال أستاذ جراحة العظام وعميد كلية الطب الأسبق، والدكتور هشام القاضي أستاذ جراحة العظام و رئيس الوحدة الأسبق، والدكتور محمد عبد الحميد أستاذ جراحة العظام ونائب مدير مستشفى الإصابات، والدكتور حاتم جلال الدين زكي أستاذ جراحة العظام ورئيس وحدة مناظير المفاصل، والدكتور محمد علي مسعود مدرس جراحة العظام، والدكتور طارق نبيل مدرس جراحة العظام، والدكتور محمد عبد الراضي عبد السلام مدرس جراحة العظام ومنسق ورشة العمل

وتم تقديم عدة محاضرات تناولت مشاكل الغضروف والرباط الصليبي في مفصل الركبة كما تضمنت المحاضرات شرحا مفصلا عن أهمية الغضروف والرباط الصليبي في استقرار وحركة مفصل الركبة، وأيضًا تطرقت إلى أنواع الإصابات التي يمكن أن تحدث في هذا المفصل بسبب الرياضة والنشاط البدني المكثف. تم التركيز أيضًا على أهمية الفحص الإكلينيكي للمرضى المصابين بهذه الإصابات وطرق تشخيصها بدقة.

تم تقديم المعلومات والمهارات اللازمة للأطباء المشاركين في الورشة لتحسين قدراتهم في تقديم العناية السليمة والعلاج اللازم للمرضى الذين يعانون من إصابات مفصل الركبة، سواء كانت غضروفية أو تتعلق بالرباط الصليبي. كما تم مناقشة أحدث التقنيات في جراحة المفاصل بما في ذلك استخدام المناظير الجراحية لتشخيص وعلاج هذه الإصابات.

تعد هذه الورشة خطوة هامة في تعزيز المعرفة والخبرة في مجال جراحة المفاصل وإصابات الرياضة، وتساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في مستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة بجامعة أسيوط.

عدة محاضرات حول مشاكل الغضروف والرباط الصليبي، وفحص إكلينيكى للمرضى، كما شهدت الورشة مناقشة علمية حول كيفية اتخاذ القرارات الطبية المبنية على أسس علمية فيما يخص إصابات الرباط الصليبى والغضروف الهلالى.

استهدفت الورشة تدريب مجموعة من الأطباء من قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعى ومن مستشفى الإيمان ومستشفى الشاملة وهيئة التأمين الصحي.