تدشين تطبيق إلكتروني لقياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون داخل جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن عمل نسخة تجريبية من تطبيق إلكتروني؛ لقياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المباني داخل الجامعة، ومدى تأثيرها على الإنسان؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على إنجاز مشروعات؛ لتحسين البيئة على أرض الواقع؛ بما يحقق المصلحة العامة

المنشاوي: جامعة أسيوط تنجز مشروعات لتحسين البيئة على أرض الواقع بما يحقق المصلحة العامة

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، في بيان عنه؛ بالتطبيق الإلكتروني؛ لقياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المباني داخل الجامعة، وذلك حرصًا من الجامعة على الاهتمام بالقضايا البيئية، واتخاذ خطوات عملية جادة؛ لتحسين البيئة داخل الحرم الجامعي، والمجتمع المحيط به، موجهاً بإجراء الأبحاث، والدراسات في المجال البيئي، وتطبيقها على أرض الواقع؛ بما يحقق المصلحة العامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشروع يأتي؛ تحت إشراف الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندسة حبيبة أيمن المعيدة بالكلية، ويستهدف تحويل الجامعة إلى جامعة خضراء ذكية؛ وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ من خلال قياس مؤشرات الأداء البيئية التي نصت عليها هيئة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الجامعة؛ بدأت في عمل نسخة تجريبية؛ للتطبيق الإلكتروني .

وأضافت الدكتورة تيسير عبدالحميد؛ أن التطبيق يتضمن محورين هما: الانبعاثات الكربونية للأفراد، وللمؤسسات، مثل: الانبعاثات الكربونية من مختلف الأجهزة داخل المكاتب، ومن العوامل الخارجية داخل المجتمع الجامعي كعوادم السيارات، والتي تضر بصحة الإنسان ، والبيئة المحيطة به.