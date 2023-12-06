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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإيسيسكو تدعو المختصين إلى المشاركة بأبحاث لمؤتمر المعجم واستخداماته في تعليم العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الباحثين وأساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وطلاب الدراسات العليا، إلى المشاركة بأبحاث علمية حول أحد المحاور الخمسة التي سيناقشها المؤتمر الدولي "المعجم واستخداماته في تعليم العربية للناطقين بها وبغيرها: تقييم وتطوير"، والذي ستنظمه الإيسيسكو بمقرها في الرباط يومي 22 و23 مايو 2024، بالتعاون مع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية التابع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بدولة قطر. 

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وأفاد بيان للايسيسكو بأن المحاور، التي يجب أن يتناولها كل بحث مشارك تتضمن أحدها: مقاربات في علاقة المعجم بتعليم اللغات، والمعاجم التراثية واستخداماتها التعليمية للناطقين بالعربية وبغيرها، ومعايير صناعة معجم عربي موجه تعليميا للناطقين بالعربية وبغيرها، ومعجم الدوحة التاريخي وآفاق استخداماته التعليمية للناطقين بالعربية وبغيرها، والمعاجم المعاصرة واستخداماتها التعليمية للناطقين بالعربية وبغيرها.

 

وأوضح البيان أن المشاركة تتطلب توفر عدة شروط في الأبحاث المقدمة، هي: أن يكون البحث أصيلا معدا على نحو خاص للمؤتمر، وألا يكون قد تم نشره جزئيا أو كليا في أي وسيلة نشر، أو جرى تقديمه في أحد المؤتمرات، وأن يتم إرسال البحث كاملا، على أن تتراوح مجموع كلماته بين 6 آلاف و8 آلاف كلمة، شاملة الهوامش والمراجع، وأن يتم إرفاق ملخص السيرة العلمية للباحث باللغة العربية في نحو 70 كلمة مع البحث وعلى الراغبين في المشاركة إرسال أبحاثهم إلى البريد الإلكتروني: [email protected] ، في أجل أقصاه 10 مارس 2024.

 

وأشار البيان إلى أنه سيتم الرد على أصحاب الأبحاث المقبولة في أجل أقصاه يوم 31 من الشهر نفسه، وستقوم لجنة تحكيم علمية بتقييم الأبحاث المقدمة واختيار الفائز منها للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي خلال شهر مايو 2024، وسيتم نشر الأبحاث الفائزة في كتاب المؤتمر.

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