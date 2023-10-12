الأسبوع المقبل.. جدة تستضيف المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي

تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعمال المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وتستضيفه المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بحضور وزراء شؤون البيئة في الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات حماية البيئة، لمناقشة تعزيز العمل المشترك بين دول العالم الإسلامي لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والتحديات التي تهدد البيئة على كوكب الأرض.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار: "نحو تحقيق تحول أخضر بالعالم الإسلامي"، مناقشة عدد من الوثائق المقدمة من الإدارة العامة لمنظمة الإيسيسكو واعتمادها، مثل مشروع برنامج إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية والحد منها في العالم الإسلامي، ومشروع دليل توجيهي حول الممارسات الفضلى في مجال التحول الأخضر في العالم الإسلامي، ومشروع استراتيجية المدن الذكية والمستدامة في العالم الإسلامي، وسيصدر المؤتمر في ختام أعماله إعلانا حول الشؤون البيئية.

كما سيتم انتخاب أعضاء مكتب مؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة للمؤتمر.

وسيسبق المؤتمر عقد الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للبيئة في العالم الإسلامي بمدينة جدة يوم الأربعاء (18 أكتوبر 2023)، بمشاركة الدول التسع الأعضاء بالمكتب التنفيذي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب المعرض المصاحب على هامش المؤتمر.

وسيشهد المؤتمر تنظيم حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، على الفائزين البالغ عددهم 21 فائزا من 18 دولة في العالم الإسلامي، موزعين على فروع الجائزة وهي البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة، والممارسات والأنشطة الريادية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية في الدول الأعضاء، وفرع الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي.