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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها الكامل لنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم

منظمة التعاون الاسلامي
منظمة التعاون الاسلامي


أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها الكامل لنية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 والذي أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم  2024.


وأشاد الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه بالمضامين التي جاءت في تصريح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي. مؤكدا أن السعودية لديها كافة الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية لتقديم نسخة مميز وغير مسبوقة من كأس العالم.


وأضاف الأمين العام أن السعودية وهي أرض المحبة والسلام والوئام، سوف تستثمر الحدث المتمثل في كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم في نشر رسائل المحبة والسلام إلى شعوب العالم بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم.


وأشار السيد حسين طه إلى أن نجاح السعودية في استضافة العديد من الأحداث العالمية والفعاليات الرياضية، يأتي امتدادا لما تضمنته مستهدفات رؤية السعودية 2030.


واختتم الأمين العام تصريحه بدعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 في إطار التعاضد وتعزيز العمل الإسلامي المشترك الذي يصب في مصلحة شباب العالم الإسلامي وينشر ثقافة المحبة والسلام.

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