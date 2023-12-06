جامعة أسيوط تعلن إدراجها في تصنيف أفضل جامعات العالم للاستدامة "QS"

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط؛عن إنجاز جديد حققته الجامعة مؤخراً فى التصنيفات الدولية؛ حيث تم إدراجها -لأول مرة- ضمن أفضل الجامعات فى تصنيف QS للاستدامة QS World University Rankings Sustainability 2024 م، و حصولها على الترتيب (821-840 )عالمياً ضمن أكثر من( 1400) جامعة على مستوى العالم شملهم التصنيف، كما حصلت الجامعة- كذلك - على المرتبة (18) أفريقياً، مشيرًا أن التقدم في التصنيف QS جزء من نجاحات الجامعة؛ في جميع التصنيفات الدولية التي حققنا فيها تقدمًا كبيرا خلال السنوات الماضية.

المنشاوي: التقدم في تصنيف QS للاستدامة يعد مؤشراً على جهودها في مجال التنمية المستدامة، والاستجابة لتحديات البيئة، والمجتمع

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن تصنيف QS للاستدامة من التصنيفات الحديثة، والذي يقوم بترتيب جامعات العالم؛ وفقاً لتأثيرها على المجتمع، والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى؛ أن إدراج الجامعة ضمن تصنيف QS للاستدامة لعام 2024م، يعد خطوة مهمة؛ للتأكيد على رؤيتها، وجهودها في مجال التنمية المستدامة، والاستجابة؛ لتحديات البيئة، والمجتمع، من خلال ربط العملية التعليمية، والبحثية بالبيئة، والمجتمع، وتطويعهما؛ لإيجاد حلول فعالة، ومستدامة للمشكلات البيئية، والمجتمعية المختلفة، وهو ما يأتي متوافقاً مع رؤية مصر 2030 ، وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة؛ أن تصنيفQS للاستدامة؛ يعتمد في تقييمه للجامعات على مجموع درجات كل جامعة في ثلاث فئات؛ الفئة الأولى هى؛ التأثير البيئي، والذي حققت به جامعة أسيوط المرتبة (666 )عالمياً، ويضم ثلاثة مؤشرات، وهي:( استدامة المؤسسات التعليمية، استدامة التعليم، استدامة البحث العلمى) ؛ وتشمل الفئة الثانية؛ التأثير الاجتماعي؛ والذي حققت فيه الجامعة الترتيب(1001) عالمياً؛ وتضم ( 5 )مؤشرات ، وهي:( المساواة، تبادل المعرفة، تأثير التعليم، والتوظيف والفرص وجودة الحياة، ،أما الفئة الثالثة والأخيرة فتتعلق بالحوكمة، وحصلت بها الجامعة على المرتبة (870) عالمياً.