طنطا يستأنف تدريباته غدا إستعدادا للمحله

يستأنف الفريق الأول بنادي طنطا تدريباته اليوميه غدا الخميس وذلك بعد الراحه السلبيه التي حصل عليها اللاعبون لمده يومان بعد الهزيمه من حرس الحدود في اللقاء الأخير

حيث يعود الفريق للمران وذلك إستعدادا للقاء غزل المحله والمقرر له ال ١٥ من الشهر الجاري علي ملعب طنطا

ومن جانبه طالب الجهاز الفني بقياده عمرو أنور الاعبون بضروره نسيان المباراه الماضيه والعمل علي تصحيح الأخطاء وخاصه إهدار الفرص من أجل تحقيق الفوز

وعلي جانب أخر حددت لجنه المسابقات التابعه لإتحاد الكره يوم السبت الموافق ٢٣ من الشهر الجاري موعدا للقاء طنطا أمام النصر في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر وتم تحديد ملعب طنطا لأستضافه اللقاء الذي سوف يقام في الثانيه ظهرا