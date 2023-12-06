ياسر الأحمد يبدأ تجهيزات برنامج "لماذا دبي؟" بالتزامن مع إحتفالات العيد الوطني

بدأ صناع برنامج «لماذا دبي » التحضير للموسم الأول للبرنامج الذي من المقرر انطلاقه بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفالا بالنجاحات التي حققتها الإمارات مؤخرا في محال الاستثمار والسياحة.

وقال ياسر الأحمد منتج و منفذ البرنامج قي تصريحات صحفية، أن فكرة البرنامج تجيب عن عدد من الأسئلة الهامة، منها؛ لماذا أصبحت دبي أفصل واجهة اقتصادية وسياحية في العالم، مضيفا أن البرنامج يطرح هذه التساؤلات مع عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع في العالم العربي والعالم، ليقول كلا منهم جهة نظره ورؤيته الخاصة عن أهم مميزات دبي، ويذكر الأسباب التي جعلت من دبي مكان سياحي عالمي على أعلى مستوى.

وأردف الأحمد: "كما يستضيف البرنامج عدد كبير من المسؤولين الإماراتيين للإجابة عن أسئلة حول سر نجاح دبي في مجالات عدة أبرزها السياحة والاستثمار".

تفاصيل برنامج «لماذا دبي »

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف للترويج للسياحة في دبي بشكل جديد ومختلف، خاصة في موسم الشتاء، كما يعرض البرنامج في أكثر من قناة عربية، ويأتي هذا بعد انضمام ياسر الأحمد لقائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في الوطن العربي.