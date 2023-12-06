السبت.. جامعة أسيوط تشجع السياحة الداخلية بزيارة معالم القاهرة التاريخية

تحت شعار "متعة الحضارة وعظمة التاريخ"

أعلنت وحدة تنمية وتنشيط السياحة في إدارة الشباب بجامعة أسيوط بتنظيم زيارة سياحية إلى العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار "متعة الحضارة وعظمة التاريخ" في إطار سعي الجامعة لتعزيز الوعي السياحي لدى الطلاب و توسيع آفاق الطلاب وتغذية رغبتهم في استكشاف الثقافات الشتى وستكون الزيارة يوم السبت القادم الموافق 9 ديسمبر الحالي

تشمل برنامج الرحلة زيارة الأهرامات وقلعة صلاح الدين والمتحف الكبير. سيتعرف الطلاب خلال هذه الزيارة على تراث وتاريخ مصر العريق، وستوفر الرحلة فرصة للطلاب لاكتشاف جمال الثقافة المصرية وأطلال الماضي العريق.

تشمل تكلفة المشاركة في هذه الرحلة مبلغ 350 جنيهًا مصريًا للطالب الواحد. وتتمتع هذه الرحلة برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وأيضًا برعاية أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة الشباب بجامعة أسيوط. تم إعداد وتنفيذ الزيارة هبة حجازي مسؤولة وحدة تنمية وتنشيط الوعي السياحي بجامعة أسيوط وتشعر الوحدة بالفخر لتنظيم رحلة سياحية تثقيفية تقام تحت إشراف إدارة الجامعة.

أكدت هبة حجازي، مسؤولة وحدة تنمية وتنشيط السياحة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، بأنها تأمل من خلال هذه الرحلة أن تعزز الطلاب بفهم أكثر عن التاريخ العريق والثقافة المصرية وتشجعهم على استكشاف المزيد من معالم البلاد وتنمية اهتمامهم بها. وأضافت أن الرحلة ستوفر تجربة تعليمية وترفيهية فريدة للشباب، وستكون فرصة رائعة للقاء زملاء الجامعة وتوسيع شبكة الصداقات والتواصل الاجتماعي.

هبة حجازي مسؤولة وحدة تنمية وتنشيط السياحة بجامعة أسيوط

وأضافت هبة بأن هذه الطريقة، تستمر جامعة أسيوط في تأكيد التزامها بالارتقاء بالتعليم الشامل للطلاب، وتشجيعهم على استكشاف واكتشاف شتى جوانب الحياة والثقافة.

وأوضحت هبة بأن جامعة أسيوط تشجع الطلاب وجميع الشباب بالمشاركة في هذه الرحلة الاستكشافية المثيرة، وتتطلع إلى رؤيتهم يستمتعون ويستفيدون من ثقافة وتاريخ بلادهم. وكما تؤكد بأن جامعة أسيوط لها دور حيوي في تشجيع الشباب على توسيع آفاقهم الثقافية والعلمية وتطوير قدراتهم الشخصية.

وأشارت هبة بأن هذه الرحلة تقدم فرصة للطلاب لاكتشاف الثقافة والتاريخ المصريين. وسيحظى الطلاب بفرصة لاستكشاف الأهرامات الضخمة، التي تعد أحد عجائب القدماء وأهم معالم مصر القديمة. كما سيلتقون بقلعة صلاح الدين، التي تمثل تحفة معمارية رائعة وتاريخية مهمة في تاريخ مصر. ولم يتم تفويت زيارة المتحف الكبير، حيث يتم عرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال الفنية والمقتنيات التاريخية للحضارة المصرية.