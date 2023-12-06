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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تجديد حبس ديلر الأيس والحشيش في منشأة القناطر

بوابة الوفد الإلكترونية

أمر  قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بحوزته كمية من مخدري الأيس والحشيش وسلاح في منشأة القناطر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

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وكشفت التحقيقات مع عاطل "له معلومات جنائية مسجلة، أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدري الأيس والحشيش وسلاح في منشأة القناطر.

القبض على عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

وكانت معلومات قد وردت إلى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدري "الحشيش، والآيس"، فرد محلى، عدد من الطلقات ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المشدد 3 سنوات لـ عامل بتهمة الإتجار في الحشيش بسوهاج 

كما عاقبت  محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء،  المتهم "م.ا.ع" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم يقوم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته كمية من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

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