تجديد حبس طالبة متهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالشرقية

جددت محكمة الطفل بشمال الزقازيق، حبس طالبة بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامها باستدراج وقتل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات لسرقة قرطها الذهبي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بتغيب الطفلة "ملك أدهم" 6 سنوات، مقيمة بقرية المشاعلة بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وفي وقت لاحق، وبتتبع كاميرات المراقبة في قريتها، تم العثور على جثة الطفلة داخل أحد المنازل المجاورة لمنزل أسرتها بالقرية.

كشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "دينا. ص" 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي، حيث قامت باستدراج الطفلة المجني عليها أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات لأسرتها من محل بقالة، إلى داخل منزل "المتهمة"، وقامت بارتكاب الجريمة، بغرض سرقة قرط المجني عليها الذهبي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسها علي ذمة التحقيقات، والتجديد لها في الموعد القانوني.