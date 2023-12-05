تجديد حبس قاتل جاره فى حلوان

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الثلاثاء،حبس المتهم بقتل جاره إثر مشاجرة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بقتل جاره إثر أدعاء مشاجرة بمنطقة حلوان في القاهرة، حيث تم التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، إخطار من قسم شرطة حلون، بورود بلاغًا من غرغة عمليات النجدة، بوقوع جريمة قتل بعد مشاجرة.

ومع انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، تبين أن المشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة بجسد المجني عليه ويدعى "وحيد.م" أنهي حياته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، ونقلت الشرطة الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي.