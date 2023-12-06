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أهالي الجيزة يستعدون لاستقبال الدكتور عبد السند يمامة في المؤتمر الختامي (صور)
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء تسجيل الانضمام لعضوية الشُّعب والروابط بالصحفيين

الصحفيين
الصحفيين

قررت نقابة الصحفيين فتح باب التسجيل للانضمام  لعضوية الشُّعب والروابط، وهى: (المحررون الاقتصاديون - المحررون البرلمانيون - النقاد والمحررون الفنيون - النقاد والمحررون الرياضيون - محررو الشئون الإفريقية والعربية - المصورون الصحفيون - محررو الاتصالات)، وذلك وفقًا لشروط العضوية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 ديسمبر حتى الخميس 21 ديسمبر 2023م.

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ومن المقرر أن تُحدد النقابة موعدًا لإجراء انتخابات الشُّعب عقب انتهاء التسجيل مع شرط إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه فى هذا الملف، وتقدم الطلبات لإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثانى فى النقابة.

 

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