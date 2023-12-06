تفاصيل المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات الخاص باستعدادات التصويت في الداخل

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجيستية الخاصة بانتخابات الرئاسة في الداخل، التي ستجري أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل.

وأشار بنداري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة اليوم للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية إلى أنه تم الاستعانة بـ15 ألف قاضيا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الاعاقة السمعية، وطريقة برايل الاعاقة البصرية، وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيا عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية.

وقال بنداري إن الهيئة وجهت الدعوات لكافة الجهات المعنية بالانتخابات والسفارات لمتابعة الانتخابات، مضيفا أنه تم الموافقة على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسيا متابعا للعملية و68 منظمة محلية و22340 متابعا محليا و220 متابعا دوليا و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات بعدد 4218 متابعا إعلاميا و72 وسيلة محلية و428 متابعا للتغطية الإعلامية للتغطية الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه تم تسليم جميع الأوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان، موضحا أنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع.

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت طلبات لتقريب المقرات الانتخابية لـلمواطنين، وأن هذه الطلبات وصلت لـ 5550 طلبا، وتمت الاستجابة لها جميعًا.

وقال المستشار أحمد بنداري، إنهم قاموا بحصر الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج جمهورية مصر العربية، وحاليا يتم رفعهم من لجانهم التصويت المقيدين بها في الداخل لاستبعادهم من التصويت مرة أخرى.

وأوضح، أن المواطن الذي لم يتمكن من الإدلاء بصوته خارج جمهورية مصر العربية، يستطيع الإدلاء بصوته في الداخل.

وأضاف بنداري "إذا كان متواجدا في غير مقره الانتخابي، يحق له أن يستعلم عن لجنة الوافدين و التوجه لها للإدلاء بصوته، ويضع إصبعه في الحبر الفسفوري لتكون ضمانة على عدم تكرار الصوت".

وأشار إلى أن غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة في متابعة العملية الانتخابية أول بأول، وبداية من أول يوم انتخاب ستكون غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة من بداية الفتح حتى تمام الانتهاء على مدار الـ 3 أيام.

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تحديد مقرات بالمناطق الصناعية، لتقليل الكثافات على اللجان، لافتاً إلي أن كل مواطن يحق له الآن الاستعلام عن مقر انتخابه، ومقر المغتربين، من خلال موقع الهيئة الوطنية.

وأشار إلي أنه بداية من مساء غد سيتم نقل القضاء، لـ مقر الانتخابات، المشرفين على الانتخابات، مطالبا جموع المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية.