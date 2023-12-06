الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالله السعيد يلتحق ببعثة بيراميدز في بريتوريا

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

ألتحق عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، لبعثة الفريق المتواجدة في بريتوريا بجنوب أفريقيا قبل أيام من مواجهة صن داونز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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بيراميدز يستعيد خدمات الكرتي قبلة مواجهة صنداونز المرتقبة

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موعد مباراة بيراميدز المقبلة مع صن داونز بدوري الأبطال



ويلتقي بيراميدز مع صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعافى السعيد من نزلة البرد الشديدة التي ألمت به مؤخرا مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة أجبرته على الغياب عن مباراة بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية، ثم الغياب عن أول تدريبين للفريق في بريتوريا.

ووصل السعيد قادما من القاهرة صباح اليوم وانضم لمعسكر بيراميدز في جنوب أفريقيا على أن يشارك في مران الفريق اليوم استعدادا للقاء صن داونز الهام.
 

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نواذيبو الموريتاني يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول

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باملاك تيسيما يذبح بيراميدز أمام نواذيبو في الشوط الأول

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