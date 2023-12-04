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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يستعيد خدمات الكرتي قبلة مواجهة صنداونز المرتقبة

وليد الكرتي لاعب
وليد الكرتي لاعب بيراميدز

إستعاد فريق بيراميدز خدمات نجمه المغربي وليد الكرتي قبل المواجهة المرتقبة امام صنداونز الجنوب أفريقي والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وشهد المران الأول لفريق بيراميدز اليوم في مدينة بريتوريا تواجد وليد الكرتي الذي إنضم للبعثة قادماً من القاهرة،بينما سافرت بعثة بيراميدز مباشرة من نواكشوط إلى جنوب أفريقيا بعد خوض مباراة نوايبو الموريتاني.

وجاء المران على أحد الملاعب بجامعة توكس بمدينة بريتوريا، واستمر لأكثر من ساعة ونصف واشتمل على عدد من الوحدات البدنية والخططية، فيما اكتفت المجموعة التي خاضت مباراة نواذيبو في موريتانيا بتدريبات خاصة واستشفاء.

مران بيراميدز في بريتوريا

واكتفى المدير الفني جايمي باتشيكو بعد الوصول بالأمس بجولة للمشي في أحد فنادق بريتوريا في ظل الإجهاد بسبب رحلة السفر.

ويواصل بيراميدز تحضيراته في جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة، على أن يلتحق القائد عبد الله السعيد بالبعثة خلال ساعات لتكتمل صفوف الفريق قبل مواجهة الفريق الجنوب أفريقي.

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