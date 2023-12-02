السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باملاك تيسيما يذبح بيراميدز أمام نواذيبو في الشوط الأول

باملاك تيسيما
باملاك تيسيما

شهد الشوط الأول من مباراة بيراميدز، أمام نظيره نواذيبو الموريتاني، المقامة بينهما حاليا  بالجولة الثانية في المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا، الكثير من الأخطاء التحكيمية للأثيوبي باملاك تيسيما، الذي يدير لقاء اليوم.

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نواذيبو الموريتاني يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول

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باملاك تيسيما يذبح بيراميدز أمام نواذيبو في الشوط الأول

وحرم تيسيما، بيراميدز  من احتساب ركلة جزاء واضحة، خلال أحداث الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من لاعب نواذيبو، على ماييلي مهاجم بيراميدز.

كما تحوم الشكوك حول صحة هدف نواذيبو الأول، والذي أوضحت الإعادة التلفزيونية، تسجيله من حالة تسلل.

واحتسب تيسيما العديد من الكرات العكسية ضد لاعبي بيراميدز، رغم أحقية الفريق السماوي في الحصول عليها.

ودخل هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، في مشاجرة مع تيسيما خلال شوطي المباراة اعتراضا على الفجر التحكيمي الواضح ضد بيراميدز.

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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا

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رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز أمام نواذينبو بدوري الأبطال

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بيراميدز يخوض أول تدريباته في نواكشوط استعدادا لمواجهة نواذيبو بدوري الأبطال


 

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