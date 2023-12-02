السبت 02 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نواذيبو الموريتاني يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز

تقدم نواذيبو الموريتاني على بيراميدز بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

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فاجئ الفريق الموريتاني نظيره السماوي بعدما أحرز هدف التقدم مبكرًا عن طريق اللاعب سيدي بونا عمار في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول من المباراة.

في نفس المجموعة، حقق مازيمبي الكونغولي الفوز على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

وأقيمت مباراة مازيمبي أمام صن داونز اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاع الفريق الجنوب إفريقي صن داونز العديد من الفرص المؤكدة للتهديف خلال المباراة، وسط تألق حارس مازيمبي من جانب اَخر في اللقاء لكن نجح مازيمبي تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة 61 عن طريق رأسية اللاعب ليكونزا والتي سكنت شباك صن داونز.

وكان بيراميدز قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي، محمد الشيبي

الوسط: بلاتي توريه، كريم حافظ، مهند لاشين، رمضان صبحي

الهجوم: فخري لاكاي، فيستون ماييلي

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