أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 77.21 دولار للبرميل

سجلت أسعارالنفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 77.21 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.28 دولار للبرميل.

وأعلن المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، الثلاثاء، أن عملية تدمير محطة النفط البحرية المتمركزة في منطقة فيودوسيا بشبه جزيرة القرم هو "عمل مخطط له" من قبل قوات الأمن والدفاع الأوكرانية.

إنتاج أوبك يسجل في نوفمبر أول تراجع منذ يوليو الماضي

أظهرت نتائج مسح أجرته رويترز أن إنتاج نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد انخفض خلال نوفمبر الماضي، وهو أول انخفاض شهري منذ شهر يوليو.

وبحسب المسح، فقد تراجع الإنتاج بسبب انخفاض الشحنات من نيجيريا والعراق مع استمرار التخفيضات من السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع لدعم السوق.

وأظهر المسح، الأربعاء، أن أوبك ضخت 27.81 مليون برميل يوميا، بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن شهر أكتوبر.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال في تصريحات لوكالة بلومبرغ، الاثنين، إن تخفيضات إنتاج النفط في أوبك+ يمكن أن تستمر بالتأكيد بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.

وأكد الوزير أن تخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سيتم الالتزام بها بشكل كامل، مشيرا إلى أن نصفها تقريبا يأتي من السعودية.

واتفق كبار منتجي النفط في أوبك+ الخميس الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا في في الربع الأول من العام المقبل.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0438 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 77.21 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 72.28 دولار للبرميل.

وأغلق كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوى منذ السادس من يوليو في الجلسة السابقة، وانخفض الخام الأميركي لأربعة أيام متتالية.

واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء مثل روسيا، أواخر الأسبوع الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024. وتشمل تلك التخفيضات تمديدا للخفض الطوعي السعودي والروسي البالغ 1.3 مليون برميل يوميا.