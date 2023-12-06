الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

خلال 11 شهرًا.. الأمن يرصد 275 قضية تنقيب عن الآثار

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة (من 1/1/2023 إلى 3/12/2023) من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث أسفرت عن ضبط (767) قضية متنوعة ، بينها (366) قضية بإجمالى عدد (1052) متهم.

 

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وأسفرت الجهود عن ضبط (17) قضية حيازة آثار والإتجار بها، و(275) قضية تنقيب عن الآثار، و(64) قضية تهريب آثار وعملات أثرية، و(4) قضايا نصب آثار، وقضية سرقة لوحات أثري، و (5) قضايا عثور على الآثار، و (401) قضية فى مجال التعدى على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

 

حملات أمنية مكثفة لإسقاط مُروجي المخدرات والأسلحة بدمياط وأسوان


شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) حملات أمنية مُكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

مديرية أمن أسوان 

 

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو")بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

ضبط قطعتين سلاح نارى (بندقية خرطوش ، فرد محلى وعدد من الطلقات)

تنفيذ (822) حكم قضائى متنوع.

 

مديرية أمن دمياط

 

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرووزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- 3فرد محلى، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة 4متهمين لـ 3منهم معلومات جنائية.

 

فيما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (71692) مخالفة مرورية متنوعة.


 

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