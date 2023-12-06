الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الجزائري: ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات عسكرية

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري

أعلن الجيش الجزائري ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و٧٨ مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

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وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية  في بيان، اليوم الأربعاء أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، تم ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية مختلفة. 

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط ٧٠ تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من ٣٤٨ ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ٤١ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على ٧٨ مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

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