رئيس أركان الجيش الجزائري يبحث مع مسؤول عسكري روسي سبل تنويع التعاون بين البلدين

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، مع مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لدولة روسيا، شوغاييف ديميتري، حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، بمقر أركان الجيش الجزائري، بالعاصمة، للمسؤول العسكري الروسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر للمشاركة في أعمال الدورة الواحدة والعشرين من اللجنة المختلطة الحكومية الجزائرية-الروسية، المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقدة بالجزائر في الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، حضر هذا اللقاء عدد من قيادات وزارة الدفاع الجزائرية وكان فرصة للطرفين للتطرق إلى مجالات الاهتمام المشترك.