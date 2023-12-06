الشباب والرياضة تُنظم مبادرة تحويشة لتعريف المرأة المصرية بالشمول المالي

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية؛ مبادرة "تحويشة" بهدف تعريف المرأة المصرية بالشمول المالي، وذلك بمركز شباب أهالينا ٢، بالتعاون مع المجلس القومي للمراة والبنك المركزي (بنك مصر).



يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتشبيك والترابط بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

تهدف المبادرة إلي تعريف المرأة المصرية بالشمول المالي ومحو الأمية الرقمية ورفع الوعي والثقافة المالية لدي المرأة المصرية، وخلال فعاليات المبادرة، تم تنفيذ أمسية ثقافية لتوعية المرأة المصرية بأهمية المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور طارق عبد الموجود مدير عام الهيئات ورئيس مجلس الأمناء، أحمد خلف مدير إدارة الاتحادات الشبابية وعضو المجلس، والدكتور أحمد سليمان مدير مركز أهالينا ٢، وممثلي المجلس القومي للمراة ووزارة الثقافة.