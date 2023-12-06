الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُنظم مبادرة تحويشة لتعريف المرأة المصرية بالشمول المالي

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية؛ مبادرة "تحويشة" بهدف تعريف المرأة المصرية بالشمول المالي، وذلك بمركز شباب أهالينا ٢، بالتعاون مع المجلس القومي للمراة والبنك المركزي (بنك مصر).

txt

فريق متطوعي الشباب والرياضة يواصل مهامه خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض إيديكس 2023

txt

الشباب والرياضة تنفذ تدريب المشورة المهنية


يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتشبيك والترابط بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

تهدف المبادرة إلي تعريف المرأة المصرية بالشمول المالي ومحو الأمية الرقمية ورفع الوعي والثقافة المالية لدي المرأة المصرية، وخلال فعاليات المبادرة، تم تنفيذ أمسية ثقافية لتوعية المرأة المصرية بأهمية المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور طارق عبد الموجود مدير عام الهيئات ورئيس مجلس الأمناء، أحمد خلف مدير إدارة الاتحادات الشبابية وعضو المجلس، والدكتور أحمد سليمان مدير مركز أهالينا ٢، وممثلي المجلس القومي للمراة ووزارة الثقافة.

مواد متعلقة

الشباب والرياضة تُنظم مبادرة تحويشة لتعريف المرأة المصرية بالشمول المالي

فريق متطوعي الشباب والرياضة يواصل مهامه خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض إيديكس 2023

الشباب والرياضة تنفذ تدريب المشورة المهنية

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "قيمنا من تراثنا" بجنوب سيناء

وزير الشباب والرياضة يلتقى بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال خلال زيارته لدولة قطر
الجريدة الورقية