الشباب والرياضة تنفذ تدريب المشورة المهنية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) برنامج "مشواري" مكون المشورة المهنية، وذلك بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، چيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وفريق عمل الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وتم تنفيذ الدورة التدريبية لمكون المشورة في مجال تطوير المهني لمدربي بمحافظة شمال سيناء.

و يأتي ذلك في اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بصقل المدربين، وتنفيذ برامج تدريبية، واستمرارها في دعم تلك الدورات بهدف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب من خلال نشر ثقافة العمل الحر، وأن المجال مفتوح لدي جميع الشباب للاستفادة من التدريبات والاستشارات المهنية المقدمة من الوزارة.