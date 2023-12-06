فريق متطوعي الشباب والرياضة يواصل مهامه خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض إيديكس 2023

فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتطوع....

لليوم الثاني على التوالي يواصل المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023 " فعالياته، والذى يتم تنظيمه على أرض مصر، خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وفي هذا الصدد استمرت مشاركة فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة، والبالغ عددهم حوالي ١٥٠ متطوعًا في تنظيم فعاليات المعرض، حيث تنوعت مهامهم ما بين الترجمة الفورية للزائرين من وفود دول العالم وتزويدهم بكافة المعلومات عن الأسلحة والمعدات المعروضة في كل الأجنحة بمختلف اللغات، بالإضافة إلى توجيه الزائرين لكافة أجنحة المعرض، والقيام بالأعمال التنظيمية الأخرى وكذلك حضور الاجتماعات للترجمه الخاصة للشركات والاتفاقيات التي تتم بين الدول المشاركة بالمعرض.

وقد اختتم اليوم بمشاركة المتطوعين بتنظيم العشاء الرسمى للوفود والعارضين من الدول المشاركة بالمعرض بفندق الماسة.

ويذكر أن معرض إيديكس يضم ٢٢ جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح ، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من ٣٥ ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.



